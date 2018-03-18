Крепкий орешек из Каталонии: "Реал" попытается взять реванш у "Жироны"

"Реал" Мадрид – "Жирона"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито)

В заключительном матче 29-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" примет на своем поле дебютанта Ла Лиги "Жирону". Встреча этих команд интересна не только с точки зрения извечного соперничества представителей столицы и Каталонии. Проводя свой дебютный сезон в Примере, "Жирона" имеет отличные шансы квалифицироваться в еврокубки. Ну а мадридский клуб сейчас вернул себе былую форму, когда громил соперников на всех фронтах. Тем более что "сливочные" наверняка хотят должок "жирондинцам". После матча первого круга "Реал" вернулся на щите из небольшого каталонского городка.

Королевский клуб долгое время находился в поисках своей игры. Ряд матчей команда Зинедина Зидана провела не лучшим образом, из-за чего сильно отстала в турнирной таблице от "Барселоны" и теперь вынуждена будет сложить чемпионские полномочия. Однако преодолев игровой кризис "Реал" теперь исправно набирает очки и продолжает борьбу за "серебро" с мадридским "Атлетико".

Прекрасно идут дела у "сливочных" и в Лиге чемпионов. Преодолев французский барьер в виде ПСЖ, «бланкос» готовятся к не менее сложному противостоянию в 1/4 финала против «Ювентуса». На своем поле "Реал" выиграл четыре матча подряд, забив в них 19 голов или чуть меньше пяти мячей в среднем за игру. Продолжается его домашняя безничейная серия, составляющая 12 матчей, девять из которых он выиграл, включая шесть побед с крупным счетом. Ожидается, что в предстоящей игре команда Зинедина Зидана предстанет в своем сильнейшем виде.

"Жирона" стала настоящим открытием сезона, впервые в своей истории выступая на столь высоком уровне. Каталонцы с первых туров дали понять, что считаться с ними придется даже местным топ-клубам. Трижды в текущем чемпионате "жирондинцы" отбирали очки у двух мадридских грандов. Не удалось "бело-красным" найти контраргументов только в противостояниях с "Барселоной".

Есть в пассиве подопечных Пабло Мачина и крупное поражение в гостевой встрече с "Эйбаром" 1:4. В целом же "Жирона" оставляет приятное впечатление. Подходит к предстоящему поединку каталонская команда в хорошей форме, добившись четырех побед в крайних пяти встречах. Однако на выезде "бело-красные" играют слабее, чем дома. К примеру, за семь последних матчей в гостях она победила только один раз, потерпев четыре поражения и дважды сыграв вничью.

Единственный матч этих команд в чемпионате Испании состоялся в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Ла Лиги и завершился сенсационной победой "Жироны" со счетом 2:1. Причем "Реал" открыл счет уже на 12-й минуте, когда отличился Иско, но после перерыва Порту и Стуани с интервалом в четыре минуты забили два мяча и принесли своей команде три очка.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Жироны":

В последних 10 матчах "Реал" одержал 8 побед

"Жирона" выиграла три матча кряду с общим счетом 5:0

В последних четырех домашних матчах "сливочные" забивали 3 и больше мячей

В 10 крайних играх "жирондинцы" проиграли всего дважды

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналдо, Бензема.

"Жирона": Буну – Эспиноса, Хуанпе, Рамальо, Маффео, Понс, Гранелл, Мохика, Порту, Б.Гарсия, Стуани.

Прогноз на матч "Реал" – "Жирона":

По своему потенциалу "Реал" на голову превосходит "Жирону", но трудно предсказать с каким настроением мадридцы выйдут на эту игру. В любом случае от хозяев ожидают исключительно победы, ведь они должны зацепиться хотя бы за серебряные медали чемпионата. В свою очередь, "Жирона" сумела забить даже лидеру чемпионата на "Камп Ноу", который практически не пропускает. Есть мнение, что каталонцы забьют и в Мадриде.

Букмекеры же уверены в победе "Реала". На успех "сливочных" коэффициент прогнозируемо маленький – 1.19 баллов. Ничейный исход (коэффициент 8.00) в этом поединке уже ставится под большое сомнение, не говоря уже о победе "Жироны" (коэффициент 12.00 баллов).

Александр Никитин | http://soccernews.ru