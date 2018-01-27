Крепкий орешек с юга: ПСЖ дома принимает "Монпелье"
ПСЖ – "Монпелье"
Стадион: "Парк де Пренс" (Париж, Франция)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Франк Шнедер (Страсбург)
Одним из центральных матчей 23-го тура французской Лиги 1 станет противостояние ПСЖ и "Монпелье" на стадионе "Парк де Пренс". К лидеру чемпионата приедет команда, занимающая седьмую строчку в турнирной таблице. В матче первого круга соперники разошлись нулевой ничьей. Однако в родных стенах парижане в текущем чемпионате очков еще не теряли.
Несмотря на поражение в прошлом туре, ПСЖ продолжает уверенно лидировать в Лиге 1: после 22 туров в его активе 56 очков и он на восемь баллов опережает своего ближайшего преследователя – "Лион". Как раз "Лиону" и проиграли подопечные Унаи Эмери в минувшие выходные, пропустив решающий мяч в компенсированное время (1:2). Первое поражение ПСЖ потерпел в начале декабря и тоже со счетом 1:2 – в гостях у "Страсбура". Между этими двумя неудачами было пять кряду выигранных матчей.
На своем поле парижане не проигрывают с марта 2016 года, когда со счетом 0:2 уступили "Монако". После этого они одержали 28 побед и шесть раз сыграли вничью. В том числе ПСЖ выиграл все 11 матчей на своем поле в этом розыгрыше чемпионата Франции с общим счетом 42:7.
"Монпелье" перед этим туром занимает седьмое место, набрав 31 очко. В прошлом туре южане одержали волевую победу над "Тулузой" со счетом 2:1, забив решающий мяч в самом конце встречи. В четвертый раз подряд "Паладины" не проиграли, по два раза на этом отрезке победив и сыграв вничью. Проиграли же они лишь 2 из 17 последних поединков, хотя за первые пять туров у них было три проигрыша. На выезде "Монпелье" не проигрывает восемь матчей подряд, трижды победив и пять раз сыграв вничью. Причем пропустил он за это время только три гола и ни разу больше одного за матч.
Что интересно, в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. В частности, ПСЖ выиграл у "Монпелье" в столице со счетом 2:0. Парижане выиграли пять из девяти последних официальных матчей против "Паладинам", проиграв лишь раз. Причем в семи встречах на данном отрезке им удавалось сыграть на ноль. А на своем поле столичный клуб не проигрывает "Монпелье" в чемпионате Франции с 2010 года, а за пять последних встреч еще и не пропустил ни одного мяча.
Интересные факты противостояния ПСЖ и "Монпелье":
ПСЖ не проигрывает дома 11 матчей подряд
У "Монпелье" самая надежная защита в Лиге 1 – 0,68 пропущенных мяча за игру
В матчах чемпионата Франции "Паладины" не могут забить в Париже с февраля 2012 года
Последний раз ПСЖ проигрывал "Монпелье" на своем поле в январе 2014 года (в 1/16 финала Кубка Франции)
Ориентировочные составы на игру:
ПСЖ: Ареоля – Менье, Силва, Маркиньос, Курзава, Верратти, Ло Чельсо, Рабьо, Пасторе, Ди Мария, Кавани.
"Монпелье": Лекомт – Мукьеле, Хилтон, Мендеш, Лясн, Скири, Агилар, Руссийон, Самбия, Мбенза, Сио.
Прогноз на матч ПСЖ – "Монпелье":
ПСЖ очень вероятно снова сыграет без Неймара, а "Монпелье" неплохо умеет обороняться, в том числе в выездных играх. Учитывая это, совсем не факт, что предстоящая игра получится результативной, слишком большое значение бразилец имеет для атаки парижской команды. В тоже время дома команда Унаи Эмери имеет стопроцентный результат и не намерена терять очки и в этот раз.
Букмекеры, возможно, сулят хозяевам поля чересчур легкую победу. На успех ПСЖ средний коэффициент равен 1.13 баллам. А вот в "Монпелье" просто не верят, оценивая его победу в среднем в 20.00 баллов. Ничья также считается маловероятным результатом (коэффициент 9,50).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|59
|2
|Лион
|22
|48
|3
|Марсель
|22
|47
|4
|Монако
|22
|46
|5
|Нант
|23
|37
|6
|Ницца
|23
|34
|7
|Монпелье
|23
|31
|8
|Ренн
|23
|31
|9
|Генгам
|23
|29
|10
|Дижон
|23
|28
|11
|Страсбур
|22
|27
|12
|ФК Кан
|23
|27
|13
|Бордо
|22
|26
|14
|Сент-Этьен
|23
|26
|15
|Амьен
|23
|25
|16
|Анжер
|23
|25
|17
|Труа
|23
|24
|18
|Тулуза
|23
|23
|19
|Лилль
|22
|22
|20
|Метц
|23
|18