Кресло сильно зашаталось: "Дерби" унизил "Халл" Леонида Слуцкого

Англия не могла без такого длинного перерыва сроком в две недели остаться уже в пятницу без футбола. В отсутствии матча в рамках Премьер-Лиги балованного любителя британского стиля довелось развлекать поединком Чемпионшипа, в котором "Дерби" принимал "Халл Сити". Вторые – особенно интересны российскому почитателю игры номер один, потому как "тигров" с начал сезона возглавляет отечественный наставник Леонид Слуцкий. Пока дела у Викторовича на Туманном Альбионе идут не очень хорошо. После обнадеживающего старта последовала серия из трех подряд поражений. Правда, международную паузу "янтарно-черные" встретили в хорошем настроении, разгромив "Болтон". Как итог, семь очков в активе и отставание от лидера "Кардиффа" на восемь пунктов.

У "Дерби" такое же количество набранных баллов, а игра команды оставляла не меньше вопросов, нежели "Халла", поэтому перед игрой выглядело все не так однозначно. Что касается стартовых составов, то главнокомандующий "баранов" Гари Роуэтт с первых минут бросил в бой Том Хаддлстоуна, который в это трансферное окно перешел из стана "тигров". Российский наставник гостей неожиданно на острие атаки решил выпустить малоизвестного малийского форварда Нуху Дико, оставив на скамейке запасных Адама Диоманде.

Хозяева без раскачки начали поединок и сразу же побежали вперед, в то время, как гости не стали торопить события в надежде присмотреться к сопернику. И пока "Халл" запрягал "Дерби" уже на четвертой минуте был близок к тому, чтобы открыть счет: Матей Выдра эффектно пробил в падении "ножницами", но мяч разминулся со штангой. Чешский нападающий был очень настойчив в своих попытках забить быстрый гол и ему это удалось. На 15-й минуте Выдра мощнейшим ударом со штрафного расстрелял "девятку" ворот Макрегора. Первый тайм едва перевалил за экватор, как "тигры" получили возможность восстановить паритет благодаря назначенному пенальти, но Себастьян Ларссон запустил сферу над перекладиной, а Слуцкий на бровке от отчаяния схватился за голову, как будто бы знал, что ждет его подопечных дальше.

После нереализованного одиннадцатиметрового гости посыпались, а хозяева к перерыву еще трижды расписались в воротах шотландского кипера "Халла". Сначала Выдра оформил дубль, затем по одному разу отметились Кертис Дэвис и Брэдли Джонсон. На второй тайм подопечные Слуцкого выходили лишь с одной мыслью – поскорей бы оно все закончилось и мы поехали домой. Но беспощадному "Дерби" для полного комплекта не хватало еще пятого гола, автором которого на 59-й минуте стал все тот же Джонсон, забив ювелирным ударом в дальний угол.

Таким образом, "Халл " проигрывает свою очередную игру на выезде, причем безнадежно и унизительно. Такое поражение может заставить руководство "тигров" уже в скором времени отказаться от услуг российского специалиста.

"Дерби" – "Халл Сити" – 5:0

Голы: Выдра, 15 – 1:0, Выдра, 34 – 2:0, Дэвис, 38 – 3:0, Джонсон, 45 – 4:0, Джонсон, 58 – 5:0

"Дерби": Карсон, Бэйрд, Дэвис, Кио, Ольссон, Хаддлстоун, Джонсон, Лоуренс, Вайманн (Расселл, 74), Выдра (Мартин, 80), Ньюджент (Уинналл, 73)

"Халл Сити": Макрегор, Айна, Доусон, Хектор, Кингсли, Хенриксен, Ларссон, Боуэн, Тораль (Ирвин, 70), Гросицки (Мейлер, 75), Дико (Диоманде, 74)

На 27-й минуте Ларссон не реализовал пенальти (выше ворот)

Богдан Архипенко

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