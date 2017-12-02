Кресло все еще шатается: "Халл" Слуцкого едва не проиграл "Шеффилд Уэнсдэй"

В матче, который мог определить дальнейшую судьбу Леонида Слуцкого, "Халл Сити" встретился с "Шеффилд Уэнсдэй". "Тигры" не могли победить с конца октября, набрав только одно очко в шести матчах, из-за чего фанаты даже призвали Слуцкого подать в отставку. Перед отчетной игрой он встретился с руководством, которое дало специалисту время на исправление ситуации, однако теперь каждый следующий матч может стать для Слуцкого последним во главе "Халл Сити". "Шеффилд Уэнсдэй" – домашняя команда, которая проиграла на своем поле только один раз, но при этом также в последнее время не слишком удачно играет в чемпионате. Последние три игры "совы" завершили вничью, поэтому им также было важно набрать сегодня три очка.

Матч начался в невысоком темпе, на поле было много борьбы, футболисты часто совершали потери и нарушали правила, из-за чего страдала скорость игры. Не было не то, что моментов, даже удары по воротам были редкостью. В итоге за весь тайм "Шеффилд" ни разу не попал в створ из трех попыток, хотя все же можно выделить один удар выше ворот от Хупера, "Халл" же в середине тайма сумел реализовать свой единственный шанс. Херниксен отправил мяч в штрафную на Кэмпбелла, который точным ударом вывел свою команду вперед. Развивать свой успех "Халл" не стал, на поле снова пошла вязкая игра без ворот. Выделить можно только атаку "Шеффилда", когда Фокс выскочил на оперативный простор с левого края, а затем перевел мяч на Хупера, который забил гол, но уже из офсайда.

Во втором тайме хозяева активизировались, "Халл" же прижимался к своим воротам, играя на удержание. "Совы" владели преимуществом, постепенно заперев соперника в штрафной, долгое время хозяева не могли создать голевой момент, но все же ближе к концовке дожали команду Слуцкого. Приблизил российского специалиста к увольнению Хупер, который сначала откликнулся на фланговый прострел, а затем головой замкнул навес от вышедшего на замену Нухиу.

Казалось, что "Халл" снова проиграет на последней минуте, ведя в счете по ходу встречи, но на этот раз на грабли наступили уже игроки "Шеффилда". На пятой компенсированной минуте защитник Доусон пришел в чужую штрафную и своим точным ударом спас "тигров" от поражения.

"Шеффилд Уэнсдэй" – "Халл Сити" 2:2

Гол: Кэмпбелл, 22 – 0:1; Хупер, 71 – 1:1; Хупер, 85 – 2:1; Доусон, 90+5 – 2:2.

"Шеффилд Уэнсдэй": Вествуд, Палмер, Лоовенс, Акен, Фокс, Матиаш (Роудс, 46), Баттерфилд (Ли, 46), Бэннан, Рич, Флетчер (Нухиу, 60), Хупер.

"Халл Сити": МакГрегор, Томори, Мазух, Доусон, Кларк, Ирвайн, Ларссон, Боуэн (Тораль, 76), Хенриксен (Гросицки, 87), Стюарт, Кэмпбелл (Нуоха, 78).

Вячеслав Горбачев

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