Креспо: "Французам стоит побеспокоиться, сборная Аргентины ещё не играла в полную силу"

Экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился ожиданиями от дуэли "альбиселесте" и национальной команды Франции в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Аргентинцы вышли в плей-офф, и тем самым выполнили задачу-минимум, но они ещё не показали свою силу. Мы не можем считаться фаворитами в матче с Францией, но не забывайте, что мы аргентинцы - у нас есть характер, мы очень любим футболку с национальным флагом. Повторюсь, мы ещё не играли в полную силу, так что, думаю, французы уже начали беспокоиться. Наша команда, можно сказать, складывается по ходу турнира. Но беспокоиться стоит французам, потому что они фавориты, а у нас хорошая команда" - сказал Креспо.

Напомним, что матч Франция - Аргентина состоится в субботу, 30 июня, в Казани.

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