Креспо: "Футбол задолжал Месси из-за отсутствия победы на Чемпионате Мира"

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Креспо: "Футбол задолжал Месси из-за отсутствия победы на Чемпионате Мира"

Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо встал на защиту Лионеля Месси, которого часто критикуют за не очень успешную игру в составе национальной команды по сравнению с "Барселоной".

"Я рад, что он играет за нашу сборную. Мне, как аргентинцу, хотелось бы увидеть его чемпионом мира. Будет несправедливо, если этого не произойдёт. Футбол задолжал Месси. Но даже если он так и не возьмёт этот титул, его величие не подлежит сомнению", - приводит слова Креспо Ole.

32-летний Месси забил 70 голов в 138 матчах за сборную Аргентины. Форвард "Барселоны" четырежды проигрывал в финалах крупных турниров с "альбиселесте" - три раза в решающих матчах Кубка Америки и один раз на ЧМ-2014.

Не пропустите: Креспо: "Месси намного больше чем просто великий футболист". | http://soccernews.ru
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