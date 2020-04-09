Креспо: "Футбол задолжал Месси из-за отсутствия победы на Чемпионате Мира"
Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо встал на защиту Лионеля Месси, которого часто критикуют за не очень успешную игру в составе национальной команды по сравнению с "Барселоной".
"Я рад, что он играет за нашу сборную. Мне, как аргентинцу, хотелось бы увидеть его чемпионом мира. Будет несправедливо, если этого не произойдёт. Футбол задолжал Месси. Но даже если он так и не возьмёт этот титул, его величие не подлежит сомнению", - приводит слова Креспо Ole.
32-летний Месси забил 70 голов в 138 матчах за сборную Аргентины. Форвард "Барселоны" четырежды проигрывал в финалах крупных турниров с "альбиселесте" - три раза в решающих матчах Кубка Америки и один раз на ЧМ-2014.
Не пропустите: Креспо: "Месси намного больше чем просто великий футболист". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Евсеев считает, что "Зенит" можно досрочно признать чемпионом России
-
Кокорин носит противовирусный бейдж. Такой же есть у пресс-секретаря Путина
-
1
Бельерин заинтересовал итальянский топ-клуб
-
1
Креспо: "Футбол задолжал Месси из-за отсутствия победы на Чемпионате Мира"
-
Павлюченко прокомментировал несостоявшийся переезд Чалова в Европу
-
Города, принимающие матчи Евро-2020, должны до 30 апреля принять окончательное решение об участии в организации турнира
-
Капитан "Спартака" Джикия поучаствовал в донорской акции
-
1
"Барселона" придумала способ избавиться от Коутиньо
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на перспективного француза
-
Павлюченко высказался о болтливости Дзюбы
-
"Ювентус" намерен решить финансовые проблемы за счёт продажи одного из лидеров
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство
-
Первый клуб АПЛ объявил об урезании зарплат
-
"Милан" начал работу над трансфером Тонали
-
Четыре игрока "Крыльев Советов" отказались сокращать зарплату на время карантина
-
1
"Шальке" хочет продлить аренду защитника "Барселоны"
-
УЕФА обсудит возможность сокращения числа городов, принимающих матчи Евро-2020
-
1
Рио Фердинанд рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"
-
Кокорин вернулся в Санкт-Петербург
-
Семь европейских топ-клубов поспорят за Хакими
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3