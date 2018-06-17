Креспо: "Месси - не Марадона, он не может в одиночку выиграть Чемпионат Мира"

Известный в прошлом аргентинский футболист Эрнан Креспо высказался о выступлении своего звездного соотечественника Лионеля Месси в игре с Исландией.

"Начнем с факта: Месси заслуживает пятерку за свое выступление. Конечно, мы ожидаем от него большего, но Месси - не Марадона, он не может в одиночку выиграть Чемпионат Мира. Это должны усвоить все аргентинцы и его партнеры по команде.

Он - феномен, если он находится в идеальных условиях, как в "Барселоне". В противном случае ему приходится бороться. Но скажите мне: кто помог ему в матче против Исландии? Ди Мария ни разу не смог уйти от своего оппонента, полузащитники его не поддержали", - цитирует бывшего футболиста Gazzetta dello Sport.

Напомним, Месси высказался о ничьей с Исландией. | soccernews.ru