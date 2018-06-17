Креспо: "Месси - не Марадона, он не может в одиночку выиграть Чемпионат Мира"

6 Теги аргентинаисландиялионель мессидиего марадона

Креспо: "Месси - не Марадона, он не может в одиночку выиграть Чемпионат Мира"Известный в прошлом аргентинский футболист Эрнан Креспо высказался о выступлении своего звездного соотечественника Лионеля Месси в игре с Исландией.

"Начнем с факта: Месси заслуживает пятерку за свое выступление. Конечно, мы ожидаем от него большего, но Месси - не Марадона, он не может в одиночку выиграть Чемпионат Мира. Это должны усвоить все аргентинцы и его партнеры по команде.

Он - феномен, если он находится в идеальных условиях, как в "Барселоне". В противном случае ему приходится бороться. Но скажите мне: кто помог ему в матче против Исландии? Ди Мария ни разу не смог уйти от своего оппонента, полузащитники его не поддержали", - цитирует бывшего футболиста Gazzetta dello Sport.

Напомним, Месси высказался о ничьей с Исландией. | soccernews.ru

Комментарии
РМ

Мессидрочеры до конца будут дрочить на своего идола, закрыв на все глаза. самые преданные дрочуны.

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жк

Я хорошо помню ЧМ 86,Марадоны не боялись так панически,как Месси и не держали в обороне всех 11 игроков в штрафной площадке ,сама тактика зонной защиты появились в ответ на игру Месси. Что касается Марадоны,то он до ЧМ 86 валял дурака,за клубы свои в европе серьезно не играл,только после ЧМ 86 он начал более серьезно играть за Наполи ито не добилься с наполи успехов сравнимой с успехами Месси в Барсе.что касается зонной защиты,то она отнимает много сил у защищающей команды,так что Исландия вполне может пролететь в игре с Нигерией. Вообще ФИФА надо изменить правила и запретить держать больше 6 игроков в штрафной площади,а то футбол превратиться в гандбол.

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Джонни

Эх,Эрнан!.. Подорвал сотни каталонских пуканов! ))))))))

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спермяк 2

че вылез? заняться больше нечем? галимый конченый тролль

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alexfor

зато твой подмаслил)

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alexfor

марадона вытащил в одночку? браун, вальдано, бурручага с тобой не согласятся.

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