Креспо назвал преимущество сборной Франции над Аргентиной

Экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился мыслями о том, в чём национальная команда Франции превосходит "альбиселесте".

"Преимущество Франции - это сыгранность. Дидье Дешам давно работает с командой, все взаимодействия отточены до автоматизма. У них есть быстрые форварды - Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн, великолепная полузащита с Полем Погба и отличный вратарь Уго Льорис. Но это плей-офф, и произойти может всё что угодно. Всё решится на поле" - сказал Креспо.

Напомним, что сборные Франции и Аргентины сыграют в 1/8 финала ЧМ-2018.

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