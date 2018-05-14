Креспо: "Ни один игрок в мире не хорош так в штрафной площади соперника, как Икарди"

Теги мауро икардикриштиану роналдулионель месси

Креспо: "Ни один игрок в мире не хорош так в штрафной площади соперника, как Икарди"Известный в прошлом аргентинский футболист Эрнан Креспо высоко оценил игру своего соотечественника из миланского "Интера" Мауро Икарди.

"В штрафной площади ни один игрок в мире не хорош так, как Икарди. Когда он получает мяч, он становится убийцей. После Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые прибыли с другой планеты, многие нападающие потенциально могут считаться третьим лучшим игроком в мире. По моему мнению, Мауро является одним из них", - цитирует бывшего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Креспо считает ошибкой - не вызов Икарди в сборную Аргентины. | soccernews.ru

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