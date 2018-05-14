Креспо: "Ни один игрок в мире не хорош так в штрафной площади соперника, как Икарди"

Известный в прошлом аргентинский футболист Эрнан Креспо высоко оценил игру своего соотечественника из миланского "Интера" Мауро Икарди.

" В штрафной площади ни один игрок в мире не хорош так, как Икарди. Когда он получает мяч, он становится убийцей. После Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые прибыли с другой планеты, многие нападающие потенциально могут считаться третьим лучшим игроком в мире. По моему мнению, Мауро является одним из них ", - цитирует бывшего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Креспо считает ошибкой - не вызов Икарди в сборную Аргентины. | soccernews.ru