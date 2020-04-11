Креспо оценил перспективы Лаутаро Мартинеса
Бывший игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился мнением о форварде "Интера" Лаутаро Мартинесе.
"Мы уже хорошо знакомы с Икарди и Дибалой, однако при этом только узнаем о способностях Мартинеса. Он может стать новым Серхио Агуэро. Он не обладает таким резким дриблингом, но он более командный футболист, чем Агуэро.
Лаутаро постоянно движется на поле, поэтому он может быть центрфорвардом или играть в паре с другим форвардом, как Лукаку. Даже в трио нападающих. Мне нравится склад его ума", - приводит слова Креспо Goal.com.
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