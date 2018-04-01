Креспо оценил шансы сборной Аргентины на победу в ЧМ-2018
Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился ожиданиями от выступления команды на ЧМ-2018.
"Результаты сборной Аргентины зависят от самой Аргентины. В нормальных условиях мы не должны иметь проблем с Исландией, Хорватией и Нигерией. Проблема придет тогда, когда сборная получит первое поражение.
Я считаю, что команда выйдет из группы. Мы являемся одними из фаворитов Чемпионата Мира. На шаг отстаем от Бразилии, Германии и Испании" - приводит слова Креспо Goal.com.
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