Креспо покинул пост тренера "Сан-Паулу"

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Креспо покинул пост тренера "Сан-Паулу"Фото: инстаграм Креспо

Эрнан Креспо более не является главным тренером "Сан-Паулу".

Как сообщает сайт клуба, контракт с тренером был расторгнут по взаимному согласию.

Креспо тренировал бразильский клуб с февраля 2021 года. На данный момент "Сан-Паулу" занимает в чемпионате 13-ю позицию.

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