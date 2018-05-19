Креспо рассказал, какого игрока не хватает "Зениту" для победы в Лиге Чемпионов
Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился мнением о "Зените".
"В "Зените" много аргентинцев? Да, я знаком с Дриусси и Краневиттером, поскольку они, как и я, начинали в "Ривер Плейте". О Паредесе я тоже много знаю, поскольку он отлично играет. Я также успел поиграть с Кришито в своё время. Он и Манчини уже покинули "Зенита", но хорошо отзывались о клубе.
Какой ещё аргентинский футболист необходим "Зениту" для победы в Лиге Чемпионов? Месси! Он очень дорого стоит, но с таким игроком можно добиться данной цели. Только учтите, что "Барселона" потребует много денег" - приводят слова Креспо российские СМИ.
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