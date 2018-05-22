Креспо рассказал, кого он считает фаворитом ЧМ-2018

Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо определил фаворитов ЧМ-2018.

"Я думаю, что Испания и Германия находятся на более высоком и качественном уровне, чем наша сборная. Если выделить ещё три команды, то это будут Бразилия, Англия и Франция.

Буду ли поддерживать сборную России? Всё зависит от того, как со мной будут обращаться здесь, в России. А если серьёзно, всегда хочется поддерживать хозяев турнира. Это создаёт определённую страсть и энтузиазм. Для тех, кто любит футбол, это здорово, поэтому будем надеяться, что Россия продвинется по турнирной сетке как можно дальше. Это поможет развитию всего российского футбола" - приводят слова Креспо российские СМИ.

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