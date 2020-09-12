Креспо считает, что Месси не смог покинуть "Барселону" из-за своего отца
Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о том, что Лионель Месси пытался уйти из "Барселоны".
"Проблема здесь - при всем уважении к Хорхе Месси - в том, что в подобных случаях вам нужен профессионал рядом. Вести переговоры с агентом, то есть с профессионалом, не то же, что говорить с отцом. Агент не будет принимать во внимание семейные и другие проблемы. В этих случаях нужен профи.
Все, о чем я говорю, начиналось раньше. Есть вопросы, которые нужно было решать до того момента, как Лео дошел до предела, а не сейчас. Не хочу умалять заслуг Хорхе Месси, но проблемы стоило решать раньше. Я не в курсе, сколько раз он обсуждал противоречивый контракт. Продлить Месси в "Барсе" легко, много опыта не требуется. Проблема, когда начинается подобное тому, что мы наблюдали", - приводит слова Креспо Marca.
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