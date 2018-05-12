Креспо считает ошибкой то, что Икарди не вызывается в сборную Аргентины

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Креспо считает ошибкой то, что Икарди не вызывается в сборную Аргентины

Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо считает ошибкой то, что нападающий "Интера" Мауро Икарди не вызывается в национальную команду.

"Я так понимаю, Икарди не берут в сборную, потому что он не дружит с Месси? Или я неправ? Команда строится вокруг магического круга. Икарди не входит в этот круг и, к сожалению, не поедет на Чемпионат Мира в Россию. Считаю, что это ужасная ошибка. Аргентине нужен такой форвард как Икарди" - цитирует Креспо Football Italia.

В этом сезоне 25-летний Икарди сыграл за "Интер" 34 матча, забил 28 голов и сделал 1 ассист.

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