

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо возглавил аргентинский клуб "Дефенса и Хустисия", сообщается в официальном Twitter клуба.

Условия личного контракта специалиста не разглашаются.

В данный момент "Дефенса и Хустисия" занимает 16-е место в чемпионате Аргентины после 16 туров, набрав 21 очко.

44-летний Креспо ранее тренировал итальянскую "Модену", а также аргентинский "Банфилд". На прежних местах работы тренер не продержался и сезона, так как был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

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