Крейг Беллами уверен, что Де Хеа перейдет в "Реал"

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Крейг Беллами уверен, что Де Хеа перейдет в "Реал"

Бывший игрок "Манчестер Сити" Крейг Беллами поделился мнением о возможном трансфере Давида Де Хеа в "Реал".

"Обычно каждый топ-клуб подвергается перестройке. Возможно, эта перестройка затянулась у "Реала", но это все из-за последних успехов команды в Лиге Чемпионов.

Но я вижу, что Де Хеа - главная цель "сливочных", которые обладают огромным бюджетом. Поэтому я уверен, что Давид окажется в "Реале". Я был бы шокирован, если бы он остался в "Манчестер Юнайтед" - приводят слова Беллами английские СМИ.

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