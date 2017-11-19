Крейг Берли советует Роналду вернуться в "Манчестер Юнайтед"

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Крейг Берли советует Роналду вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок сборной Шотландии Крейг Берли прокомментировал возможный уход Криштиану Роналду из "Реала".

"Не знаю какие отношения у Роналду с Моуринью, но Фергюсон был ему как отец. Мне кажется, что единственный клуб, куда мог бы перейти Роналду - это "Манчестер Юнайтед". Если Криштиану действительно собрался уходить из "Реала", то ему надо переходить в "МЮ". Только там он сможет выступать на самом высоком уровне и удовлетворять свои денежные амбиции" - приводит слова Берли The Sport Review.

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