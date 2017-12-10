Кричевский: "Ждем обнародования информации о смене собственника ЦСКА"

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Кричевский: "Ждем обнародования информации о смене собственника ЦСКА"

Экономист Никита Кричевский заявил о том, что в ближайшее время ЦСКА сменит владельца.

"Спартак" - ЦСКА - 3:0! Ждем обнародования информации о смене собственника ФК ЦСКА. Кто им станет? Романыч", – написал в своем твиттере.

По некоторым данным, новым владельцем армейцев станет сын Романа Абрамовича Аркадий.

Не пропустите: "Спартак" - ЦСКА - 3:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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