Кричевский: "Ждем обнародования информации о смене собственника ЦСКА"

Экономист Никита Кричевский заявил о том, что в ближайшее время ЦСКА сменит владельца.

"Спартак" - ЦСКА - 3:0! Ждем обнародования информации о смене собственника ФК ЦСКА. Кто им станет? Романыч", – написал в своем твиттере.

По некоторым данным, новым владельцем армейцев станет сын Романа Абрамовича Аркадий.

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