Крицюк близок к переходу из "Краснодара" в "Зенит"

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Крицюк близок к переходу из "Краснодара" в "Зенит"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк, скорее всего, продолжит карьеру в "Зените", сообщают российские СМИ.

Клубы уже практически договорились о трансфере 28-летнего футболиста, который в прошлом сезоне потерял место в стартовом составе "быков".

"Зенит" видит в голкипере "Краснодара" замену для Андрея Лунева, демонстрирующего в последнее время неубедительную игру.

Ранее также сообщалось об интересе к Крицюку со стороны московского "Локомотива". Рыночная стоимость игрока - 4,5 миллиона евро.

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