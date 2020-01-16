Крицюк летом уйдёт из "Краснодара"

Сотрудничество "Краснодара" с вратарём Станиславом Крицюком подходит к концу, об этом сообщил футбольный агент Александр Маньяков.

По его информации, 29-летний голкипер покинет "быков" по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.

Клуб решил не продлевать действующее соглашение, поэтому летом футболист получит статус свободного агента.

Крицюк выступает за "Краснодар" с января 2016 года, сыграл 72 матча и пропустил 63 гола.

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