Крицюк летом уйдёт из "Краснодара"

Теги краснодарстанислав крицюк

Крицюк летом уйдёт из "Краснодара"

Сотрудничество "Краснодара" с вратарём Станиславом Крицюком подходит к концу, об этом сообщил футбольный агент Александр Маньяков.

По его информации, 29-летний голкипер покинет "быков" по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.

Клуб решил не продлевать действующее соглашение, поэтому летом футболист получит статус свободного агента.

Крицюк выступает за "Краснодар" с января 2016 года, сыграл 72 матча и пропустил 63 гола.

Не пропустите: "Краснодар" отправил своего хавбека в аренду в МЛС. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ростов" объявил о возвращении Калачёва

"Ростов" объявил о возвращении Калачёва

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов