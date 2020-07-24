Крицюк попрощался с болельщиками "Краснодара"

Вратарь Станислав Крицюк обратился к болельщикам "Краснодара" после ухода из клуба.

"Друзья, спасибо вам за вашу поддержку, пожелания и такую тёплую реакцию Это многого стоит. Мне было очень приятно читать ваши сторис, сообщения и комментарии. Всем удачи, здоровья и продолжайте болеть за свой клуб. "Краснодару" очень нужна ваша поддержка", - написал 29-летний футболист в своём инстаграме.

Крицюк выступал за "Краснодар" с января 2016 года, сыграл 72 матча и пропустил 63 гола.

Ранее сообщалось, что российский голкипер может продолжить карьеру в "Бешикташе".

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