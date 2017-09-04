Крицюк приступил к тренировкам в общей группе "Краснодара"

Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк восстановился после травмы колена, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний страж ворот уже приступил к тренировкам в общей группе "быков". В скором времени вратарь сборной России сможет вернуться на поле.

Напомним, что Крицюк находился в лазарете с середины апреля этого года.

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