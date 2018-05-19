Крицюк признан лучшим игроком "Краснодара" в мае

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Крицюк признан лучшим игроком "Краснодара" в мае

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк признан лучшим игроком команды по итогам мая, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний страж ворот стал победителем голосования среди болельщиков "быков", набрав 49,2 процента голосов. В борьбе за награду он опередил форварда Фёдора Смолова (9,7%) и полузащитника Виктора Классона (15,74%).

Отметим, что в мае Крицюк сыграл за "Краснодар" два матча, в которых пропустил один гол.

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