Крицюк прокомментировал свой переход в "Зенит"
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Новичок "Зенита" Станислав Крицюк высказался о своём трансфере из "Жил Висенте" в питерский клуб.
"Ощущения замечательные. Я чуть-чуть подустал от перелётов, медобследование было долгим, но в целом всё хорошо. Как узнал о предложении "Зенита"? Это был звонок после тренировки - Сергей Богданович [Семак] позвонил мне, мы с ним поговорили и всё обсудили. Он спросил, интересен ли мне переход в "Зенит", и я ответил положительно. А дальше обсуждали нюансы.
Буду играть под первым номером. К счастью, он оказался свободен. Я очень этому рад. Просто позиция вратаря для меня ассоциируется с первым номером. Это значит, быть всегда первым. Плюс я родился первого числа. Мне нравится эта цифра.
Наверное, "Зенит" для меня это самый большой вызов, и очень волнующе, каким он будет. Испытываю положительное волнение и с нетерпением жду, когда вся команда приедет из расположения сборных и мы начнем полноценно тренироваться", - сказал 30-летний футболист в интервью пресс-службе "сине-бело-голубых".
"Зенит" купил Крицюка за 2 миллиона евро + бонусы. Стороны заключили контракт по схеме "1+1".
Не пропустите: Пьянич отказался от перехода в "Зенит". | http://soccernews.ru
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