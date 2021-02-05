Крицюк прокомментировал жуткое столкновение с защитником "Порту"
Вратарь "Белененсиша" Станислав Крицюк рассказал об инциденте с его участием в концовке матча с "Порту" (0:0).
Напомним, что россиянин, играя на выходе, жёстко столкнулся с защитником "драконов" Нану, в результате чего соперника увезли на скорой.
"Первое и самое главное: я надеюсь, что с Нану всё будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле! Я буду молится за Нану и за его семью, чтобы всё было хорошо с ним.
Второе: так как я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес через интернет, хочу объяснить эпизод. Я шёл на перехват и мы с Нану, плюс защитник двигались к мячу. Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. (На повторе хорошо видно, что мой кулак прямо за ногой Бруно и где мои руки, и когда и с какой стороны идёт столкновение). И Нану врезался бы в меня и фол был бы в нашу сторону (решение судьи и ВАР не назначать пенальти подтверждает мои слова). На видео это видно.
Ещё раз! (для этого ставлю повтор), в Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определённых ракурсов. Нану влетел в меня с боку и мы ударились головами. Соответственно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло.
Третье: я это написал, чтобы остановить негативные комментарии. Хотя я понимаю, что так люди выражают свою любовь к клубу и беспокойство за игрока. Никто в том, что случилось не виноват. Это спорт. И к моему большому сожалению, в нём иногда случаются такие вещи! Дай Бог здоровья Нану и терпения и сил его семье! Всем добра", - написал Крицюк в инстаграме, прикрепив видео момента.
Не пропустите: "Порту" назвал диагноз защитника, который жёстко столкнулся с Крицюком. | http://soccernews.ru
главное
-
У Моуринью закончились идеи, Тухель начинает адаптироваться к АПЛ: главные итоги по матчу "Тоттенхэм" - "Челси"
-
Гончаренко заблокировал аренду полузащитника "Ниццы" Данило в ЦСКА
-
"Челси" хочет вернуть Азара
-
"Порту" назвал диагноз защитника, который жёстко столкнулся с Крицюком
-
"Реал" решил расстаться с легендой клуба
Лента новостей
-
Андре Онану дисквалифицировали на год за применение допинга
-
У Моуринью закончились идеи, Тухель начинает адаптироваться к АПЛ: главные итоги по матчу "Тоттенхэм" - "Челси"
-
Черчесов настоятельно рекомендует игрокам сборной России вакцинироваться от коронавируса
-
"Ювентус" поздравил Роналду с 36-летием
-
Суарес высказался о своём уходе из "Барселоны"
-
Гендиректор "Уфы" - о переходе Бауэра: "Он хотел вернуться в Россию"
-
Тухель повторил достижение Моуринью
-
Слуцкий оценил перспективы "Рубина" в текущем розыгрыше РПЛ
-
"Манчестер Сити" готовит предложение по Холанду
-
Гончаренко заблокировал аренду полузащитника "Ниццы" Данило в ЦСКА
-
"Челси" хочет вернуть Азара
-
СМИ узнали сроки восстановления Серхи Роберто
-
Крицюк прокомментировал жуткое столкновение с защитником "Порту"
-
Сарри может возглавить "Марсель"
-
Лидер ФНЛ нацелился на хавбека "Локомотива"
-
Моуринью нахамил журналистке в ответ на вопрос о Бэйле
-
"Челси" теряет Тьяго Силву
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поспорят за защитника "Айнтрахта"
-
Официально: "Уфа" арендовала защитника "Сток Сити"
-
"Порту" назвал диагноз защитника, который жёстко столкнулся с Крицюком
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14