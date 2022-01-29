Крицюк высказался о том, что его не взяли на сбор "Зенита"

Фото инстаграм Станислава Крицюка

Голкипер питерского "Зенита" Станислав Крицюк объяснил своё отсутствие в списке футболистов, которые отправились в Португалию на второй зимний тренировочный сбор.

"Остаёмся зимовать. Планировал вместе с ребятами сегодня улететь в Португалию на сборы, но сроки моего восстановления чуть сдвинулись из-за одной модной болезни, которую я перенёс в начале января. Желаю "Зениту" качественно подготовиться ко второй части сезона. Скоро увидимся", - написал страж "сине-бело-голубых" в инстаграме.

Напомним, что из-за травмы Крицюк не играет уже почти три месяца. В ноябре ему сделали лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава.

В текущем сезоне голкипер провёл за "Зенит" 11 матчей, в которых пропустил 15 голов.

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