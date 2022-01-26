Кришито близок к переходу в МЛС

Фото: инстаграм Доменико Кришито/Автор неизвестен

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито близок к переходу в "Торонто", сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, итальянский клуб готов продать игрока за небольшую сумму. Если клубы договорятся, то Кришито присоединится к канадцам летом.

Ранее сообщалось, что "Торонто" заключил контракт с нападающим "Наполи" Лоренцо Инсинье. Сделка вступит в силу через полгода.

В нынешнем сезоне 35-летний Кришито провел за "Дженоа" 16 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

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