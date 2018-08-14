Кришито едва не погиб в Генуе

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито, хорошо известный по выступлениям за "Зенит", едва не погиб сегодня.

Дело в том, что футболист проезжал по рухнувшему в Генуе мосту за десять минут до катастрофы.

"Я пишу это послание всем, кто беспокоится обо мне и моей семье. Мы в порядке, хотя проезжали рухнувший мост за 10 минут до его разрушения. Мои мысли с семьями жертв трагедии, невозможно, чтобы автомобильный мост рушился подобным образом. Мы должны чувствовать себя в безопасности, необходимо что-то сделать. Это отвратительно" - написал Кришито в своём инстаграме.

Отметим, что в результате трагедии погибли, по меньшей мере, 22 человека.

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