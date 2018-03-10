Кришито: "Хочу сыграть в финале Лиги Европы против "Милана"
Защитник "Зенита" Доменико Кришито надеется, что его команда дойдет до финала Лиги Европы и сыграет в решающей встрече с "Миланом".
"В чемпионате мы отстаём на восемь очков от первого места. В РФПЛ "Зениту" нужно проявить такое же упорство, как и в Лиге Европы. Манчини привил нашей команде итальянский менталитет. Я хотел бы сыграть с "Миланом" в финале Лиги Европы", - сказал он.
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" в гостях уступил "Лейпцигу" со счётом 1:2, а "Милан" дома проиграл "Арсеналу" со счетом 0:2.
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