Кришито: "Хочу сыграть в финале Лиги Европы против "Милана"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито надеется, что его команда дойдет до финала Лиги Европы и сыграет в решающей встрече с "Миланом".

"В чемпионате мы отстаём на восемь очков от первого места. В РФПЛ "Зениту" нужно проявить такое же упорство, как и в Лиге Европы. Манчини привил нашей команде итальянский менталитет. Я хотел бы сыграть с "Миланом" в финале Лиги Европы", - сказал он.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" в гостях уступил "Лейпцигу" со счётом 1:2, а "Милан" дома проиграл "Арсеналу" со счетом 0:2.

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