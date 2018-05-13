Кришито: "Именно игроки виноваты в том, что сезон закончился именно так, а не Манчини"

Капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито встал на защиту главного тренера своей команды Роберто Манчини.

"Нельзя судить о карьере Манчини по этому году. Скорее ошибались мы. Именно мы виноваты в том, что сезон закончился именно так", - приводит слова 31-летнего бека "сине-бело-голубых" sport24.ru.

В итоговой турнирной таблице РФПЛ "Зенит" занял пятое место.

Напомним, Манчини объяснил причины своего ухода из "Зенита". | soccernews.ru