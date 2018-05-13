Кришито: "Именно игроки виноваты в том, что сезон закончился именно так, а не Манчини"

Теги доменико кришитозенит санкт-петербургроберто манчини

Кришито: "Именно игроки виноваты в том, что сезон закончился именно так, а не Манчини"Капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито встал на защиту главного тренера своей команды Роберто Манчини.

"Нельзя судить о карьере Манчини по этому году. Скорее ошибались мы. Именно мы виноваты в том, что сезон закончился именно так", - приводит слова 31-летнего бека "сине-бело-голубых" sport24.ru.

В итоговой турнирной таблице РФПЛ "Зенит" занял пятое место.

Напомним, Манчини объяснил причины своего ухода из "Зенита". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов