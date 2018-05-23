Кришито: "Интер" предлагал мне в два раза больше денег, чем "Дженоа", "Зенит" - еще больше"

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Кришито: "Интер" предлагал мне в два раза больше денег, чем "Дженоа", "Зенит" - еще больше"Новоиспеченный защитник "Дженоа" Доменико Кришито рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые у него были.

"Дженоа" - это выбор всей моей жизни. "Интер" предлагал мне в два раза больше денег, чем "Дженоа", "Зенит" - еще больше. Но в разговоре с президентом нам хватило 10-ти минут, чтобы обо всем договориться. Здесь я чувствую себя как дома. К тому же я вернулся в сборную.

Выбор перейти в "Дженоа" выходит за рамки футбола. Он никак не связан с деньгами. Мне - 31 год, я сыграл более 70-ти матчей в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Я - уже зрелый игрок и намерен помочь команде и молодым футболистам", - цитирует 31-летнего бека Secolo XIX.

Напомним, "Зенит" получил в управление стадион "Санкт-Петербург". | soccernews.ru

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