Кришито: "Кокорин тащит команду за собой"

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Кришито: "Кокорин тащит команду за собой"

Капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито высоко отозвался о своём партнёре по команде Александре Кокорине.

"В этом сезоне Александр Кокорин - наш лидер, он в потрясающей форме. В прошлом сезоне он играл левого вингера, а теперь вернулся на излюбленную позицию центрального нападающего. Кокорин выигрывает матчи, тащит команду за собой, на поле умеет всё. Уверен, что он будет так играть до конца сезона" - цитирует Кришито официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне 26-летний Кокорин сыграл за "Зенит" 19 матчей, забил 15 голов и сделал 4 результативных передачи.

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