Кришито: "Локомотив" заслужил чемпионство"

Капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура РФПЛ московскому "Локомотиву".

"Мы пытались, мы сражались, но, как и в предыдущих матчах, столкнулись с проблемой - мы не можем забить гол. К сожалению для нас, "Локомотив" открыл счет за три минуты до конца основного времени матча, и этот мяч принес им чемпионство. Можем только поздравить их с завоеванием титула. Они это заслужили по итогам сезона своей игрой. Надеюсь, в следующем сезоне титул выиграет "Зенит", - цитирует 31-летнего защитника "сине-бело-голубых" официальный сайт его клуба.

Напомним, Боярский назвал первоочередные задачи для "Зенита". | soccernews.ru