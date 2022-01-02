Кришито может покинуть "Дженоа" Шевченко

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Кришито может покинуть "Дженоа" ШевченкоФото: инстаграм Кришито/Автор неизвестен

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито может сменить клубную прописку и перейти в один из клубом МЛС, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, 35-летним итальянским футболистом интересуется "Торонто", который также близок к подписанию Инсинье.

Отмечается, что Кришито готов перейти в клуб летом, так как планирует помочь "Дженоа" сохранить прописку в Серии А.

В нынешнем сезоне Кришито сыграл 15 матчей в Серии А, в которых забил пять голов с пенальти.

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