Кришито может покинуть "Дженоа" Шевченко
Фото: инстаграм Кришито/Автор неизвестен
Защитник "Дженоа" Доменико Кришито может сменить клубную прописку и перейти в один из клубом МЛС, сообщает журналист Альфредо Педулла.
По информации источника, 35-летним итальянским футболистом интересуется "Торонто", который также близок к подписанию Инсинье.
Отмечается, что Кришито готов перейти в клуб летом, так как планирует помочь "Дженоа" сохранить прописку в Серии А.
В нынешнем сезоне Кришито сыграл 15 матчей в Серии А, в которых забил пять голов с пенальти.
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
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|Дженоа
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|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17