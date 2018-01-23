Кришито может стать игроком "Ромы"

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Кришито может стать игроком "Ромы"
"Рома" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Доменико Кришито, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб может приобрести итальянского футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "волков" он может заменить Эмерсона, который близок к переходу в "Челси".

В этом сезоне 31-летний Кришито провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что итальянец отказался продлевать контракт с российским клубом, который истекает через полгода.

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