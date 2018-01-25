Кришито может вернуться в "Дженоа"

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Кришито может вернуться в "Дженоа"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито уже в зимнее трансферное окно может вернуться в Серию А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в подписании 31-летнего фулбека заинтересована "Дженоа", которая является родным клубом для футболиста.

Стоит отметить, что контракт Кришито с "Зенитом" истекает летом 2018 года, поэтому "сине-бело-голубые" могут пожелать продать игрока в январе, чтобы не потерять его по окончании сезона бесплатно.

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