Кришито: "Мы хотим принести извинения каждому"

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Кришито: "Мы хотим принести извинения каждому"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито принес извинения болельщикам после поражения команды от "Локомотива" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Сегодня мы хотим принести извинения каждому. Нет оправдания такой плохой игре. Нам нужно работать еще усерднее. Впереди еще много матчей в Премьер-лиге, и нам нужно изменить образ мыслей и сохранять единство в такой неудачный период для нас", - приводит слова Кришито официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что "Зенит" вновь проиграл на своем поле. Ранее клуб из Санкт-Петербурга дома уступил тульскому "Арсеналу" (0:1).

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