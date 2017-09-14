Кришито: "Мы попытаемся доказать, что хотим выиграть Лигу Европы"
Защитник "Зенита" Доменико Кришито поделился мнением об участии команды в Лиге Европы.
"Мы попытаемся доказать, что хотим выиграть Лигу Европы, это был бы первый европейский трофей клуба. Главными целями при этом являются победа в чемпионате и хорошее выступление в Европе.
В этом году нашим лучшим футболистом является Кокорин, он снова играет на родной позиции центрального форварда. На стадионе всегда собираются 60 тысяч человек, это очень хорошая поддержка. Кроме того, тренер дал мне капитанскую повязку, это особенный момент для меня" - приводит слова Кришито Tuttomercatoweb.
Стоит отметить, что "Зенит" в 2008 году становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
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