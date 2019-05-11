Кришито назвал команду, которая займет второе место в РПЛ
Защитник "Дженоа" и бывший капитан "Зенита" Доменико Кришито рассказал, кто займет второе место в чемпионате России.
Напомним, 4 мая "Зенит" досрочно стал чемпионом страны.
"Я думаю, что "Локомотив" станет вторым. Хотя мне больше нравится "Краснодар". Это хорошая команда, которая заслуживает играть в Лиге чемпионов. Им мешает какой-то психологический барьер. У "Краснодара" отличные футболисты и в целом интересная команда", - отметил Кришито.
Напомним, сегодня, 11 мая, "быки" разгромили "Енисей" (0:4) на выезде. "Краснодар" имеет в активе 50 баллов, у "Локомотива" - 52 очка.
Не пропустите: "Краснодар" обогнал "Зенит" по количеству забитых голов в этом сезоне РПЛ| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лидс" обыграл "Дерби Каунти" в первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в АПЛ
-
"Фиорентина" - "Милан": видеотрансляция матча 36-го тура Серии А
-
Бэйл не попал в заявку "Реала" на второй матч подряд
-
Неймар помог ПСЖ обыграть "Анже"
-
"Ганновер" и "Нюрнберг" вылетели во вторую бундеслигу и другие итоги 33-го тура чемпионата Германии
Лента новостей
-
Давид Де Хеа этим летом может перейти в ПСЖ
-
"Лидс" обыграл "Дерби Каунти" в первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в АПЛ
-
Гвардиола высказался о возможной победе в АПЛ
-
"Лацио" в гостевом матче обыграл "Кальяри" (видео голов)
-
Кришито назвал команду, которая займет второе место в РПЛ
-
Головин - в старте "Монако" на матч с "Нимом"
-
"Фиорентина" - "Милан": видеотрансляция матча 36-го тура Серии А
-
Бэйл не попал в заявку "Реала" на второй матч подряд
-
Неймар помог ПСЖ обыграть "Анже"
-
Марко Трабукки назвал главную ошибку Карреры в "Спартаке"
-
Агент Озила: "В Месуте течет кровь "Арсенала". Он предан команде"
-
Главный тренер "Енисей" дал три выходных команде после вылета из РПЛ
-
"Ганновер" и "Нюрнберг" вылетели во вторую бундеслигу и другие итоги 33-го тура чемпионата Германии
-
Пресс-служба "Енисея": "Поздравляем "Тамбов" и "Сочи" с выходом в РПЛ. Здесь круто, но будьте готовы ко всему!"
-
"Бавария" не смогла обыграть "Лейпциг", а дортмундская "Боруссия" переиграла "Фортуну"
-
"Аталанта" - "Дженоа" - 2:1 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)
-
Мбенг помог "Ахмату" обыграть "Крылья Советов" в матче 28-го тура РПЛ
-
"Лечче" вернулся в Серию A впервые с 2012 года
-
"Аталанта" обыграла "Дженоа" и поднялась на третье место в Серии А (видео голов)
-
"Краснодар" обогнал "Зенит" по количеству забитых голов в этом сезоне РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер Милан
|35
|63
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|36
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15