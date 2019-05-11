Кришито назвал команду, которая займет второе место в РПЛ

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Кришито назвал команду, которая займет второе место в РПЛ

Защитник "Дженоа" и бывший капитан "Зенита" Доменико Кришито рассказал, кто займет второе место в чемпионате России. 

Напомним, 4 мая "Зенит" досрочно стал чемпионом страны.

"Я думаю, что "Локомотив" станет вторым. Хотя мне больше нравится "Краснодар". Это хорошая команда, которая заслуживает играть в Лиге чемпионов. Им мешает какой-то психологический барьер. У "Краснодара" отличные футболисты и в целом интересная команда", - отметил Кришито.

Напомним, сегодня, 11 мая, "быки" разгромили "Енисей" (0:4) на выезде. "Краснодар" имеет в активе 50 баллов, у "Локомотива" - 52 очка.

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