Кришито назвал лучшего кандидата на должность наставника "Зенита"

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Кришито назвал лучшего кандидата на должность наставника "Зенита"Новоиспеченный защитник "Дженоа" Доменико Кришито назвал лучшего кандидата на должность нового главного тренера питерского "Зенита".

"Конечно же, я скучаю по "Зениту" - я провел там семь лет, семь фантастических лет. Но сейчас я - в итальянском клубе и думаю о нем. Но я никогда не забуду "Зенит". Сейчас слежу за тем, что происходит в команде, довольно часто общаюсь с Паредесом. Думаю, тренером "Зенита" станет Семак. Он знает игроков, знает город, знает обстановку в команде, он - лучшая кандидатура", - цитирует 31-летнего бека Р-Спорт.

Напомним, о назначении Семака своим новым наставником "Зенит" объявит сегодня. | soccernews.ru

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