Кришито назвал своего самого сложного соперника в РФПЛ

Теги зенит санкт-петербургдоменико кришитоквинси промес

Кришито назвал своего самого сложного соперника в РФПЛКапитан питерского "Зенита" Доменико Кришито назвал своего самого сложного соперника в РФПЛ.

"С кем у меня самое принципиальное соперничество в чемпионате? За все эти годы я видел много техничных, быстрых, талантливых футболистов. Пожалуй, в последнее время самым непростым для меня стал Квинси Промес", - цитирует 31-летнего бека "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, Кришито назвал лучших футболистов сборной России. | soccernews.ru

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