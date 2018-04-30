Капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито назвал своего самого сложного соперника в РФПЛ.

"С кем у меня самое принципиальное соперничество в чемпионате? За все эти годы я видел много техничных, быстрых, талантливых футболистов. Пожалуй, в последнее время самым непростым для меня стал Квинси Промес", - цитирует 31-летнего бека "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, Кришито назвал лучших футболистов сборной России. | soccernews.ru