Кришито: "Нынешний год можно назвать тяжелым для "Зенита"

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Кришито: "Нынешний год можно назвать тяжелым для "Зенита"Капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито оценил выступление своей команды в текущем сезоне.

"Если смотреть на результаты, нынешний год можно назвать тяжелым для команды. Болельщики поддерживали нас, как никогда. Очень многие приходят на домашние и выездные матчи, хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает нас", - цитирует 31-летнего защитника "сине-бело-голубых" sport24.ru.

Напомним, Дзюба высказался о работе Луческу в "Зените". | soccernews.ru

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