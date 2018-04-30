Кришито определил лучших футболистов сборной России
Капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито определил лучших футболистов сборной России.
"Три лучших футболиста сборной России? Назову Федора Смолова, Александра Головина и Олега Шатова. Смолова я бы назвал лучшим", - приводит слова 31-летнего бека "сине-бело-голубых" Чемпионат.
Напомним, вчера "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА. | soccernews.ru
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|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
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|М
|О
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|0
|0
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|М
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
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|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
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|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0