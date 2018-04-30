Кришито определил лучших футболистов сборной России

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Кришито определил лучших футболистов сборной РоссииКапитан питерского "Зенита" Доменико Кришито определил лучших футболистов сборной России.

"Три лучших футболиста сборной России? Назову Федора Смолова, Александра Головина и Олега Шатова. Смолова я бы назвал лучшим", - приводит слова 31-летнего бека "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, вчера "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА. | soccernews.ru

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