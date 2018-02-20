Кришито определился со своим будущим

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Кришито определился со своим будущимЗащитник питерского "Зенита" Доменико Кришито определился со своим будущим, информирует Сalciomercato.

По сведениям источника, 31-летний бек уже отклонил предложение своего клуба о продлении действующего контракта, который рассчитан до лета текущего года, так как планирует по окончанию нынешнего сезона рассчитывает перебраться в итальянскую "Дженоа".

Напомним, Маммана высказался о предстоящем матче против "Селтика". | soccernews.ru

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