Кришито передумал покидать "Дженоа" посреди сезона: названа причина

Фото инстаграм Доменико Кришито

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито сменит команду не раньше лета, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 35-летний футболист собирался в марте присоединиться к "Торонто", однако в итоге передумал.

Опытный итальянец решил помочь "грифонам" сохранить прописку в Серии А, и только после этого уехать в МЛС.

Кришито известен по выступлениям за "Зенит" в период с 2011 по 2018 год. В текущем сезоне он сыграл за "Дженоа" 16 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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