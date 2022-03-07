Кришито передумал покидать "Дженоа" посреди сезона: названа причина
Фото инстаграм Доменико Кришито
Защитник "Дженоа" Доменико Кришито сменит команду не раньше лета, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, 35-летний футболист собирался в марте присоединиться к "Торонто", однако в итоге передумал.
Опытный итальянец решил помочь "грифонам" сохранить прописку в Серии А, и только после этого уехать в МЛС.
Кришито известен по выступлениям за "Зенит" в период с 2011 по 2018 год. В текущем сезоне он сыграл за "Дженоа" 16 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
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