Кришито перешел в "Дженоа"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито стал игроком "Дженоа".

У футболист завершился контракт с петербургским клубом и он достался итальянцам бесплатно.

"Как волнительно вернуться домой!" - написал Кришито в своем Instagram.

Фото: Кришито вернулся в "Дженоа".

Напомним, что 31-летний Кришито ранее выступал за "Дженоа" с 2003 по 2004, а также с 2006 по 2011 годы.

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