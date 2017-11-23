Кришито покинет "Зенит"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито покинет питерский клуб, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 30-летний футболист отказался продлевать контракт с "сине-бело-голубыми", поэтому по истечении нынешнего соглашения летом 2018 года он станет свободным агентом.

Также отмечается, что Кришито планирует вернуться в итальянскую Серию А, где он ранее выступал за "Дженоа" и "Ювентус".

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