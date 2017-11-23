Кришито покинет "Зенит"
Защитник "Зенита" Доменико Кришито покинет питерский клуб, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, 30-летний футболист отказался продлевать контракт с "сине-бело-голубыми", поэтому по истечении нынешнего соглашения летом 2018 года он станет свободным агентом.
Также отмечается, что Кришито планирует вернуться в итальянскую Серию А, где он ранее выступал за "Дженоа" и "Ювентус".
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Краснодар
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|27
|6
|Уфа
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|24
|7
|Урал
|17
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|8
|Арсенал Тула
|17
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|9
|Ахмат
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|Ростов
|17
|19
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|Амкар
|17
|18
|13
|Тосно
|17
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