Кришито покинет "Зенит"

Итальянский защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил, что он принял решение покинуть клуб летом.

"В июне истекает мой контракт. Клуб предложил продлить соглашение, но я отказался. Я провел семь прекрасных лет в России, но теперь хочу вернуться в Италию с моей семьей. Я мог покинуть клуб еще в прошлом году, но остался из-за Манчини. Я хочу вернуться на родину, чтобы получить вызов в сборную Италии. Если ее возглавит Манчини, то мои шансы только возрастут", - приводит слова Кришито Calciomercato.

Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют "Дженоа", "Интер" и "Наполи".

В этом сезоне 31-летний Кришито провел 30 матчей за "Зенит" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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